Doccia gelata Roma, succede prima della Salernitana: tifosi spiazzati

La Roma scenderà in campo questa sera contro la Salernitana di Nicola, ma c’è stata in queste ore una ‘doccia gelata’ per i tifosi.

La Roma esordirà questa sera in campionato all’Arechi contro la Salernitana di Davide Nicola. I giallorossi, ovviamente, sono super favoriti, ma dovranno comunque fare attenzione, considerando che i campani hanno dimostrato l’anno scorso di avere una marcia in più tra le mura amiche.

Nonostante cioò, dopo le vittorie di ieri di Milan ed Inter, gli uomini di José Mourinho vorranno sicuramente portare a casa i tre punti. La Roma, infatti, è stata subito inserita tra le pretendenti al titolo grazie alla super campagna acquisti di questa sessione di mercato estiva. Il tecnico portoghese, però, non sembra essere affatto convinto di questi pronostici.

Mourinho, infatti, ha affermato questo sulla corsa Scudetto nella conferenza stampa di ieri per presentare il match contro la Salernitana: “Sono stupito dal fatto che ci inseriscano tra i favoriti, perché solo la Sampdoria ed il Lecce hanno speso meno di noi”. Parole che hanno spiazzato un po’ i tifosi che, però, hanno ricevuto in queste ore anche un’altra brutta notizia.

Roma, doccia gelata per i tifosi: bisogna vendere Shomurodov prima di prendere Andrea Belotti

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, la Roma ancora deve chiudere per l’ingaggio a zero di Andrea Belotti. Ci sono stati dei contatti con il calciatore, ma non in maniera approfondita. I giallorossi, del resto, devono vendere prima Shomurodov a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto.

L’ex Genoa potrebbe finire al Bologna di Sinisa Mihajlovic. In settimana, infatti, ci potrebbe essere il summit decisivo tra le due società. I sostenitori giallorossi, intanto, sperano che Andrea Belotti arrivi a vestire la maglia della Roma, visto che con Abraham formerebbe un super attacco.