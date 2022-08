Caos totale e colpo di scena: Donnarumma, pessima notizia per il portiere

Donnarumma deve fronteggiare un’altra situazione poco edificante, anche i tifosi restano perplessi. Nelle ultime ore la notizia sta facendo letteralmente il giro del web, il club dovrà provvedere alla risoluzione di questo gravoso problema.

Le ultime settimane di Gianluigi Donnarumma sono state piuttosto agrodolci. Dopo il taglio dai candidati al Trofeo Yashin (il ‘Pallone d’Oro’ per i portieri, in cui Maignan è presente), si manifesta un’altra spiacevole situazione.

La fiducia che Donnarumma ha nel PSG è rinnovata ed ammessa a più riprese. Sono svariate le interviste, concesse anche ai canali ufficiali del club, in cui l’ex Milan ammette di sentirsi in una vera e propria famiglia, e di voler restare a lungo per vincere. La prima stagione, però, è stata indubbiamente negativa. Non tanto per i titoli, visto che la Ligue 1 la si è portata a casa, ma per il costante ballottaggio con Keylor Navas. La concorrenza con il campione costaricense ha fatto vacillare spesso la pazienza del portierone italiano. Da questa stagione, però, grazie a Galtier le gerarchie sono ben annunciate e definite. E’ lui il titolarissimo. Lo stesso Navas si sta adoperando per questa situazione, con un possibile trasferimento al Napoli. Ma dopo l’esclusione a sorpresa dal trofeo Yashin, nonostante Donnarumma avesse anche vinto il premio di miglior portiere del campionato francese, c’è una pessima situazione da risolvere.

PSG nel caos, Donnarumma (e non solo) ne pagano le conseguenze

Donnarumma ed il suo PSG dovranno fronteggiare una situazione davvero complessa e poco auspicabile in qualsiasi top team. In questa sessione di calciomercato i parigini, su indicazioni di Campos e Galtier sostenute da Al-Khelaifi, stanno mettendo a punto una mezza rivoluzione. Diverse pedine pesanti stanno per dire addio, dal succitato Navas, passando dall’ex Inter Icardi. Maurito ha un piede e mezzo fuori dal Parco dei Principi, essendo stato praticamente invitato a cercarsi una nuova squadra. Ed occhio anche a Paredes, più che mai in orbita Juve.

Ma se i pezzi grossi della squadra, i calciatori di maggior peso e rilievo (oltre che talento) vanno in conflitto tra di loro allora si mette molto male.

E’ il caso di Neymar, che attraverso i social mostra del malessere nei confronti di Mbappè. Secondo quanto appreso anche da La Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse brasiliano avrebbe messo ‘mi piace’ di approvazione a messaggi netti di alcuni tifosi. “Neymar non può essere secondo a nessuno a calciare i rigori”. Questo, in sintesi il tenore dei messaggi dei supporter, che neanche loro apprezzano la gerarchia dal dischetto. E ‘o Ney, che ieri ha assistito al primo rigore sbagliato contro il Montpellier da Mbappè, per poi segnare il secondo lui, non si è trattenuto sui social. Ed è un gesto pesante e a suo modo irresponsabile vista la visibilità che possiede. I due campioni, assieme al club, dovranno chiarirsi per evitare questo malumore, ancor di più se c’è anche il rischio di renderlo pubblico. I panni sporchi si lavano in casa, ma se sono così sporchi da non riuscire a non esternarli sui social, allora la squadra rischia di sprofondare in nuove spaccature interne.