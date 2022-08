“Sguardo perso nel vuoto”, Agnelli gelato: è successo nel match col Sassuolo

Tifosi della Juve preoccupati. Una doccia gelata per Andrea Agnelli, il tutto è accaduto durante il match con il Sassuolo.

La Juventus comincia la sua stagione, e lo fa con una vittoria che dà slancio e fiducia a tutto l’ambiente. Il Sassuolo era un avversario tutt’altro che semplice da affrontare, ma i bianconeri si sono mossi con grande sicurezza, riuscendo a portare a casa i primi tre punti della stagione. Una risposta vera, concreta, a quelle che sono state le vittorie di Milan, Inter, Napoli e tutte le prime della classe che alla prima non hanno sbagliato.

E cosi anche la Vecchia Signora, al netto delle critiche di una fase pre-campionato in alcuni momenti pochi brillante, ha messo a segno un successo che ha riportato in auge anche uno degli uomini chiave della stagione. La doppietta di Dusan Vlahovic, infatti, era un toccasana che tutti i tifosi si aspettavano di poter vedere. Ed oltre al serbo, a catturare gli occhi è stato anche Angel Di Maria. E purtroppo, non soltanto per i numeri positivi della partita.

Juve, guaio per Di Maria: out per infortunio, Agnelli gelato

Ha messo a segno il gol dell’1-0 e firmato anche un assist. Il pubblico si è esaltato nel vedere le prodezze dell’argentino ex Paris Saint Germain, che si è presentato cosi la pubblico dello Stadium. Una prestazione che ha convinto ma che è terminata, però, con un problema. Di Maria, infatti, è stato costretto ad uscire al ’65 per un presunto problema all’adduttore. Al suo posto dentro Miretti.

Durante il cooling break, dove tanti giocatori si sono mostrato insofferenti per l’importante sforzo fisico, il telecronista di DAZN si è soffermato proprio su Di Maria in tribuna. “Abbiamo visto delle facce piuttosto stanche in casa Juventus. Locatelli con un accenno di crampi. McKennie zoppicante, lo sguardo di Di Maria perso nel vuoto, forse un po’ preoccupato…”, il commento fatto in diretta. Da capire, adesso, quali sono concretamente le condizioni dell’attaccante argentino.