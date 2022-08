Paura e sangue: Verona-Napoli, episodio surreale e tifosi spiazzati

Tante emozioni e spettacolo nella prima giornata di Serie A tra Hellas Verona e Napoli. Questo e non solo con uno spavento in campo.

In questi minuti si sta disputando il primo dei due posticipi di questo primo turno di Serie A. Hellas Verona e Napoli stanno dando vita ad un match ricco di spettacolo con tante reti e colpi di scena. Sei reti fino ad ora ed una sfida che non sembra avere fine.

Dopo un grande inizio il Napoli è andato sorprendentemente sotto con la rete di Kevin Lasagna, abile ad insaccare in occasione di un calcio d’angolo. Il primo tempo si è concluso con un vero e proprio assalto del club azzurro che ha reagito alla grande ed ha rimontato già nei primi 45 minuti.

Prima una rete di Kvaratskhelia e poi la rete di Osimhen hanno ribaltato il match con il georgiano che ha esordito alla grande ed ha firmato una rete ed un assist nella sua prima gara in Serie A. Se la difesa sembra far rimpiangere parzialmente Koulibaly l’attacco azzurro non risente degli addii.

Verona-Napoli, curioso episodio nella ripresa e sangue dal naso

Ad inizio secondo tempo il Verona ha subito pareggiato i conti con una rete di Thomas Henry, anch’egli protagonista all’esordio con i veneti. Proprio in occasione del secondo gol, durante l’esultanza, è stato protagonista di un incidente Kevin Lasagna. Il giocatore è stato protagonista di uno scontro e gli è uscito il sangue dal naso.

Lasagna è rimasto fuori dal campo per qualche minuto ed ha dovuto aspettare per il rientro in campo. Dopo la rete del pari il Napoli si è letteralmente scatenato ed ha chiuso i giochi con le reti prima di Zielinski e poi di Lobotka e Politano per uno straordinario (e momentaneo) 5 a 2.