“Mai rigore”: caos Juventus-Sassuolo, scoppia la polemica in diretta

La Juventus si gode i primi tre punti in campionato tuttavia il rigore concesso a Vlahovic ha già fatto nascere le prime polemiche.

Debutto da incorniciare per la Juventus in campionato. Le reti di Angel Di Maria e la doppietta di Dusan Vlahovic hanno consentito ai bianconeri di battere il Sassuolo ed allontanare gli allarmismi nati dopo le sconfitte in amichevole contro il Real Madrid e l’Atletico Madrid. Un risultato tondo, quello ottenuto dalla formazione di Massimiliano Allegri, che ha comunque fatto nascere delle polemiche.

I riflettori, in particolare, sono stati puntati sulla dinamica che ha portato al rigore realizzato dal serbo al 43esimo minuto: lancio lungo in profondità per l’ex Fiorentina, marcato nell’occasione da Gian Marco Ferrari. La punta, nel tentativo di difendere il pallone e poi girarsi verso la porta, viene toccato dal difensore che lo abbatte. L’arbitro Antonio Rapuano non ha dubbi ed indica subito il dischetto.

Una decisione ritenuta errata dall’ex direttore di gara Mauro Bergonzi. Il quale, nel corso della trasmissione televisiva ‘Pressing’ in onda su Italia 1, ha analizzato la situazione spiegando di non essere d’accordo con la scelta adottata da Rapuano. “Per me questo non è mai calcio di rigore. Rivedendo le immagini non l’avrei mai fischiato”.

Juventus, contestato il rigore realizzato da Vlahovic

Bergonzi è poi andato avanti nella disamina, fornendo la sua personale ricostruzione dell’episodio. “C’è un contatto tra Vlahovic e Ferrari e l’arbitro fischia il rigore. Vlahovic trattiene i pantaloncini del difensore ed è questo che provoca la perdita di equilibrio da parte di entrambi”. Prime discussioni quindi, ma intanto la Juventus guarda già al futuro.

La squadra tornerà in campo lunedì 22 agosto per affrontare in trasferta la Sampdoria, battuta al debutto dall’Atalanta. Il tecnico Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Nicolò Rovella (ad un passo dal Monza che lo prenderà in prestito secco) mentre spera di poter convocare sia Angel Di Maria (gli esiti degli esami sono attesi a breve) e Memphis Depay che a stretto giro di posta verrà liberato gratuitamente dal Barcellona.