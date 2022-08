Colpo di scena e ribaltone: Manchester United, la notizia lascia senza parole

Colpo di scena in casa del Manchester United: adesso potrebbe cambiare tutto e la notizia del ribaltone lascia senza parole.

Il Manchester United lavora sul mercato, avendo alcune situazioni ancora in bilico. Da un lato sembrerebbe essersi chiusa ogni possibilità per l’eventuale trasferimento di Adrien Rabiot, a causa delle sue richieste considerate troppo elevate. Dall’altro lato, invece, sembrerebbe essere sempre più complicata la possibilità di una permanenza per Cristiano Ronaldo. È, in ogni caso, una notizia dell’ultim’ora a risultare ancor di più un colpo di scena.

Dall’Inghilterra i vari media appaiono certi di quanto sta avvenendo in queste ultime ore in casa del Manchester United. L’aria che si respira nel club non è delle migliori, con la permanenza di Cristiano Ronaldo ancora in bilico e con l’ancora cocente sconfitta subita dal Brentford lo scorso sabato.

Ma i temi da affrontare per i Red Devils non finirebbero qui. Dalla Gran Bretagna, infatti, è arrivato un ribaltone che potrebbe effettivamente cambiare tutte le carte in tavola. E che questa volta riguarda più da vicino i vertici societari. Ecco cosa sta accadendo nel club di Premier League.

Manchester United, i Glazer hanno deciso: l’intenzione è di vendere, la valutazione e le cifre sono da capogiro

Dall’Inghilterra, quindi, è arrivata una notizia dell’ultim’ora che ha catturato l’attenzione di tutti. Secondo i media britannici, infatti, i Glazer (vertici societari del club) hanno ora definitivamente deciso di mettere in vendita il Manchester United al migliore acquirente. Eventualità di cui i proprietari stanno parlando già dallo scorso maggio.

Inoltre, le cifre stimate per la cessione dell’intero club sono decisamente da capogiro. Finora l’operazione più costosa in questo senso, e sempre in Premier League, è stata condotta dal Chelsea. Con l’intero pacchetto societario acquistato da Todd Boehly per 4,7 miliardi di euro. Con lo United però la somma salirebbe ulteriormente, raggiungendo i 6 miliardi di euro.