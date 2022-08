Milan, è pronta la firma: Maldini e Massara verso l’affondo definitivo

Dopo aver visto il loro Milan battere l’Udinese, Maldini e Massara sono riusciti a chiudere una trattativa molto importante.

Il Milan ha cominciato la stagione nel migliore dei modi. I rossoneri, infatti, hanno battuto 4-2 l’Udinese di Sottil nella prima giornata di campionato. La squadra di Stefano Pioli è passata anche in svantaggio con il gol di Becao, tuttavia poi è riuscita (anche con l’aiuto di qualche errore dei bianconeri) a portare i tre punti a casa.

La prossima gara del ‘Diavolo’ sarà sicuramente, almeno sulla carta, molto più difficile, visto che giocherà in trasferta contro l’Atalanta di Gasperini. Anche i bergamaschi hanno vinto sabato contro la Sampdoria e di certo vorranno regalare una gioia ai propri tifosi, anche perché l’anno scorso le cose in casa non sono andate nel migliore dei modi.

Nonostante il tour de force del campionato, in casa milanista a tenere banco è ancora il calciomercato. I rossoneri, infatti, hanno vari obiettivi da prendere: dal difensore al centrocampista. Proprio dal mercato sono arrivate delle ottime notizie sia per Stefano Pioli che per i tifosi del Milan.

Milan, Maldini e Massara hanno chiuso per il rinnovo del contratto di Kalulu

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Kalulu rinnoverà il contratto con il club meneghino fino al 2026 ( con un sostanziale aumento dello stipendio). Paolo Maldini e Frederic Massara chiuderanno per il prolungamento contrattuale del centrale una volta che sarà finito il calciomercato.

Dopo un inizio un po’ titubante della sua esperienza milanista, Kalulu è diventato uno dei punti cardini della squadra di Stefano Pioli. Il calciatore, di fatto, sta formando una grandissima coppia centrale con Tomori, il quale ha anche lui ha rinnovato il contratto da pochissimo.