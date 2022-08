Calciomercato Lazio, l’addio è vicino: incontro con l’agente, cambia squadra

La Lazio nelle prossime ore sarà protagonista di un incontro che potrebbe portare ad un addio in sede di calciomercato.

La Lazio ha sofferto contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, soprattutto a causa dell’espulsione di Maximiano, ma poi è riuscita comunque a portare a casa i tre punti con l’autogol di De Silvestri e la rete del solito Ciro Immobile.

Dopo aver sconfitto i rossoblù, la squadra di Maurizio Sarri sarà impegnata domani in trasferta contro il Torino di Ivan Juric. Per la Lazio non sarà sicuramente un match facile, considerando che i granata sono sempre difficili da sfidare, ma i tifosi capitoli si aspettano tanto in questa stagione dai loro beniamini.

Il mercato della Lazio, infatti, è stato incentrato sul prendere calciatori che siano più adatti al modo di giocare di Maurizio Sarri. Per i sostenitori capitolini, inoltre, c’è stata un’altra bella notizia in questi giorni, ovvero la conferma della permanenza di Luis Alberto per un altro anno. Tuttavia se lo spagnolo resterà ancora nel team capitolino, un altro giocatore è pronto a dire addio.

Calciomercato Lazio, incontro con l’agente di Acerbi per parlare del suo addio

Come scritto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Francesco Acerbi è sempre più lontano dalla Lazio. Il centrale ha ormai rotto con l’ambiente e sta spingendo per il trasferimento all’Inter di Simone Inzaghi. Federico Pastorello, agente del centrale, incontrerà Claudio Lotito per cercare di convincerlo a dare via in prestito il suo assistito, casomai con un obbligo di riscatto ad una cifra non molto alta.

Francesco Acerbi, quindi, è in procinto di lasciare la Lazio dopo quattro stagioni, dove in 173 gare è riuscito a realizzare 10 reti. Il centrale in questi anni trascorsi con i capitolini è riuscito a vincere anche una Supercoppa ed una Coppa Italia.