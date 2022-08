È appena arrivato ma pronto all’addio: Juventus, il colpo di scena

La Juventus non riesce a liberarsi degli esuberi e valuta una cessione importante per centrare gli obiettivi in entrata rimasti.

Il calciomercato di oggi, in una Serie A che vive da tempo un difficile momento economico, costringe a fare i conti con precisione millimetrica anche club che un tempo dominavano la scena con offerte da capogiro. Accade così che a due settimane dalla chiusura delle trattative anche la grande Juventus debba fare il punto della situazione sugli obiettivi ancora necessari per completare la rosa.

Le richieste di Massimiliano Allegri sono state chiare: servono un difensore centrale, una punta per completare il reparto e soprattutto un regista di centrocampo. Qualcuno che sappia dettare i tempi del gioco alla squadra, una figura che manca da quando è stato ceduto Pjanic e la cui assenza ha condizionato non poco i risultati negativi degli ultimi anni.

Serve però anche il denaro per tentare l’affondo. Perché se in difesa e in attacco la Juventus cerca di limare il più possibile rispettivamente per Acerbi e Depay, con l’olandese molto vicino, a centrocampo dovrà spendere. L’obiettivo infatti è sempre Leandro Paredes, che però il PSG non intende cedere a meno di 30 milioni. Soldi che la Vecchia Signora contava di recuperare da alcune cessioni che non si sono concretizzate. E che adesso potrebbe ottenere privandosi di un titolare come Denis Zakaria.

Per Paredes la Juventus può sacrificare Zakaria

Il 25enne svizzero è arrivato a gennaio dal Borussia Moenchengladbach per 8 milioni di euro e si è subito conquistato un posto nello scacchiere di Allegri. Dopo aver contribuito alla ripresa della squadra ha trascorso un’estate da titolare fisso nelle varie amichevoli per poi scendere in campo dal 1′ anche contro il Sassuolo nella prima giornata di Serie A.

Tuttavia la Juventus potrebbe decidere di privarsene. Del resto la cessione di Rabiot al Manchester United è saltata definitivamente dopo l’acquisto di Casemiro da parte dei Red Devils. E anche quella di Arthur sembra molto complicata. Così, come riporta Tuttosport, a Vinovo penserebbero di sacrificare proprio Zakaria, che pure è molto apprezzato.

Nel caso l’ipotesi si concretizzasse potrebbe farsi nuovamente avanti la Roma, che a gennaio aveva provato già a prenderlo prima che subentrasse la Juventus. Mentre resta valida l’ipotesi Borussia Dortmund e dunque un possibile ritorno in Bundesliga. Certo sarebbe assurdo che dopo sola mezza stagione, peraltro giocata positivamente, il giocatore salutasse. Ma questi sono gli equilibri imposti dal mercato alla Serie A di oggi.