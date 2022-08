Bologna-Verona, guai per il tecnico: doppia esclusione improvvisa

Bologna-Verona, doppio forfait all’improvviso. Le condizioni dei due calciatori: non sono a disposizione per la gara di questa sera.

Bologna-Verona è iniziata da pochi minuti. Il risultato è fermo ancora sullo 0-0 dopo il fischio di inizio del direttore di gara. La gara mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni. Il Verona è deciso a riscattarsi dopo la batosta subita contro il Napoli di Luciano Spalletti nella prima uscita stagionale della scorsa settimana allo stadio Marcantonio Bentegodi.

Gabriele Cioffi sfida Sinisa Mihajlovic. Chi si accaparrerà i tre punti allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna? La sfida, almeno sulla carta, è decisamente interessante.

Bologna-Verona, Cioffi perde Piccoli e Dawidowicz

I guai per Gabriele Cioffi sembrano non finire mai. Dopo la sonora sconfitta al Bentegodi contro la SSC Napoli, il tecnico deve correre ai ripari anche nella sfida contro il Bologna di Mihajlovic. Il tecnico, chiamato subito al riscatto e alla vittoria lontano dalle mura amiche, deve fare i conti con l’infermeria.

Come riferisce il portale ‘Tuttomercatoweb.com’, oltre a Ceccherini, alle prese con i problemi relativi all’infortunio alla caviglia rimediato in Coppa Italia contro il Bari, l’allenatore dei veneti perde altri due uomini. Anche Piccoli e Dawidowicz non scenderanno in campo questa sera. Non saranno a disposizione, rispettivamente, per una lesione di primo grado al bicipite femorale destro e per una contusione al quadricipite sinistro.