Mercato Bologna, dopo Moro arriva il nuovo attaccante

Il mercato del Bologna potrebbe subire un’accelerata totale nel corso delle prossime ore. Si attende solamente l’ufficialità dell’affare Moro, il quale completerà il centrocampo di Mihajlovic in vista del proseguimento della stagione

Dopo aver blindato Arnautovic, il Bologna si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista nel corso delle prossime ore di mercato. Attesa solamente l’ufficialità per il passaggio di Moro in maglia rossoblù: corsa, temperamento e qualità, Mihajlovic potrà contare sul suo nuovo centrocampista.

Detto questo, occhio anche al capitolo cessioni. Come confermato nelle ultime ore, non è escluso che il Bologna apra all’addio di Barrow. L’attaccante rossoblù piace particolarmente al Torino, pronto a spingere il piede sull’acceleratore per strappare l’ex Atalanta al club emiliano.

15 milioni la valutazione fatta dal Bologna, il Torino proverà a proporre un affare basato sul prestito con diritto di riscatto. Non è da escludere l’ipotesi di conferma al Bologna. Mihajlovic potrebbe affidarsi a Barrow già dalla prossima sfida di campionato contro il Milan.

Mercato Bologna, idea Zaza e attenzione a Da Graca dalla Juve

Il Bologna potrebbe bussare alla porta della Juventus per valutare il possibile affondo su Rugani. Pista complicata, ma non impossibile. Non è escluso, però, che i bianconeri dicano no qualora il Bologna non dovesse accollarsi l’intero stipendio da 3 milioni del centrale difensivo. Trattativa arenata e quasi impossibile.

Dalla Juventus, però, potrebbe arrivare il giovane Da Graca. Nessun contatto ufficiale tra le due società, ma il giocatore è apprezzato particolarmente da Mihajlovic come possibile vice Arnautovic. Tiene banco anche l’idea Zaza in uscita dal Torino.