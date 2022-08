Calciomercato Roma, il sostituto di Wijnaldum arriva dalla Grecia

Roma, il direttore sportivo Tiago Pinto ha già individuato il sostituto di Wijnaldum: affare in chiusura, c’è solo una piccola distanza.

La Roma di Josè Mourinho è al lavoro per rinforzare la rosa negli ultimi giorni di calciomercato estivo. La priorità del club giallorosso è trovare un valido sostituto di Georgino Wijnaldum, infortunatosi alla tibia dopo uno scontro in allenamento con Felix Afena Gyan. Una brutta gatta da pelare per lo Special One.

I Friedikin e Tiago Pinto sono chiamati a correre ai ripari per evitare di complicare ulteriormente le cose visto che l’ex Paris Saint-Germain non tornerà in campo prima del 2023. Allora, quale sarà la strategia del club giallorosso?

Calciomercato Roma, Camara per sostituire Wijnaldum

Il direttore sportivo Tiago Pinto si è subito rimboccato le maniche per correre ai ripari e mettere una toppa nel minor tempo possibile. Il profilo ideale per sostituire Wijnaldum è stato individuato in Camara, centrocampista dell’Olympiacos. Come riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, l’affare è in chiusura, visto che tra i due club c’è una minima distanza sulla formula dell’affare. La Roma vorrebbe chiudere la trattativa sulla base di un prestito oneroso da 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni.

Pinto, però, non ha intenzione di restare a bocca asciutta. Per questo motivo, qualora l’affare dovesse saltare improvvisamente, l’uomo mercato Roma è pronto a virare su Boubakary Soumaré del Leicester.