Atalanta, Gasperini non ci sta e ‘chiama’ il club: frecciata inaspettata

Dopo la vittoria della sua Atalanta contro il Verona, Gasperini ha mandato una ‘frecciata’ alla società bergamasca.

Dopo il pareggio di domenica scorsa contro il Milan di Stefano Pioli, l’Atalanta è tornata questa sera al successo. I nerazzurri, infatti, hanno battuto 0-1 il Verona di Cioffi. I bergamaschi hanno sofferto per i primi 45 minuti, ma poi sono riusciti ad ottenere i tre punti con il gol segnato da Koopmeiners al 50’.

Lo stesso Gian Piero Gasperini ha così commentato la prova dei suoi uomini contro il Verona ai microfoni di ‘DAZN’: “La prestazione nel corso della prima frazione di gara non è stata così buona. Anche nella ripresa potevamo chiuderla prima. Abbiamo importanti margini di crescita, dobbiamo fare meglio”.

Il tecnico ha poi continuato il suo intervento: “Atalanta un po’ diversa rispetto a quella degli altri anni? Sono arrivati tre calciatori in settimana, stiamo cercando di trovare la quadra migliore e poi cercheremo di conoscere meglio i nuovi arrivi”. Gasperini ha poi mandato anche una sorta di ‘frecciata’ alla società.

Atalanta, la ‘frecciata di Gasperini: “Speriamo che succeda qualcosa in questi ultimi giorni di mercato”

L’allenatore Atalanta, infatti, si è così soffermato sul calciomercato di questa estate: “Se fosse per me non sarebbe mai chiuso in entrata, mentre in uscita sì. Speriamo che succeda qualcosa e che ci sia un volto definitivo. Giocare con il mercato in atto è veramente fastidiosto”.

Gasperini ha poi concluso il suo intervento: “Futuro di Malinovkskyi e Ilicic? Non so nulla su questo. Vedremo cosa succederà da stasera a mercoledì. So bene cosa serve a questa squadra, ma non so se si riuscirà a fare tutto in soli quattro giorni”.