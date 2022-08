Due condizioni per chiudere l’affare: Inter, domani tutto può cambiare

Inter, il mercato non è ancora finito. L’ennesimo affare può andare in porto solo a determinate condizioni: la strategia.

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per chiudere il mercato con un altro colpo estivo. Il club nerazzurro, nonostante sia riuscito a portare a Milano già Lukaku, Asllani, Onana, Bellanova e Mkhitaryan, sembra pronto ad accogliere un nuovo calciatore nello spogliatoio di mister Inzaghi.

Tutto, però, al momento è in stand-by. Il riferimento è, chiaramente, alla trattativa relativa a Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio dopo la rottura con Claudio Lotito e con la tifoseria biancoceleste. Solo qualche settimana fa, il procuratore del ragazzo, Federico Pastorello, si era recato nella sede dell’Inter per definire l’accordo.

Calciomercato Inter, le condizioni per chiudere l’affare Acerbi

Accordo che sembrava essere stato raggiunto, ma che è stato improvvisamente bloccato dal presidente Steven Zhang. Il patron nerazzurro non ha dato il suo placet all’operazione. Il motivo? Andrebbe ad intaccare pesantemente il monte ingaggi, affare che il club, invece, vorrebbe snellire.

L’affare Acerbi-Inter, dunque, per andare in porto, avrò bisogno di due condizioni essenziali che potrebbero, però, già avversarsi nella giornata di domani. Come riferisce il portale ‘Tuttomercatoweb.com’, Eddie Salcedo, che per il momento ha rifiutato alcune proposte in Serie B, e Lucien Agoumé potrebbero partire. I due al momento, hanno detto ‘no’ alle offerte ricevute. Solo con le loro partenze, Beppe Marotta e Piero Ausilio potranno provare a convincere Zhang a tesserare Acerbi.