Calciomercato Lazio, che regalo dopo l’Inter: firma in arrivo

La Lazio, dopo l’ottima prestazione contro l’Inter, punta a concretizzare un altro colpo di mercato. Sorride il tecnico Sarri.

Sette punti e primo posto in classifica, seppur in coabitazione con altre 5 squadre. Inizio di campionato da incorniciare per la Lazio, reduce dalla convincente vittoria ottenuta ai danni dell’Inter. Un successo che, di fatto, ha cambiato i piani di mercato del club. Luis Alberto, ad esempio, resterà nella capitale almeno un altro anno mentre il terzino sinistro non rappresenta più una priorità.

Il tecnico Maurizio Sarri, nei giorni scorsi, aveva chiesto di poter avere un elemento di piede mancino così da favorire la costruzione dal basso (specie in caso di pressione della squadra avversaria). Nel mirino della dirigenza era quindi finito Sergio Reguilon tuttavia il suo successivo passaggio all’Atletico Madrid e l’ottima prestazione offerta dalla squadra venerdì sera hanno convinto la società a dare fiducia all’attuale rosa e chiudere in anticipo il mercato.

A breve, in realtà, potrebbe scattare una nuova trattativa: quella riguardante il rinnovo del contratto di Pedro. Lo spagnolo, nell’ultima stagione, è stato uno dei principali trascinatori dei biancocelesti (10 gol e 5 assist in 41 apparizioni complessive) e anche in questo campionato si sta dimostrando decisivo. Da qui l’intenzione della Lazio di allungare il suo contratto (in scadenza a giugno 2023) fino al 2024.

Lazio, si pensa al rinnovo di contratto di Pedro

A confermarlo è stato ‘Il Corriere dello Sport’, secondo cui a breve le parti avranno modo di incontrarsi al fine di fare il punto della situazione e arrivare quanto prima alla fumata bianca. Pedro, assente al debutto contro il Bologna a causa di alcuni problemi fisici, tra Torino e Inter ha collezionato complessivamente 52 minuti in campo mettendo a referto una rete e un passaggio vincente.

La sua condizione è quindi sempre migliore ed ora resta soltanto da vedere quali saranno le scelte dell’allenatore della Lazio in vista della prossima partita in programma mercoledì alle ore 18.30 in casa della Sampdoria. Mattia Zaccagni, dal canto suo, tenterà di proteggere il proprio posto da titolare ma Pedro spinge. La Lazio, intanto, è sempre più innamorata di lui.