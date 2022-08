Calciomercato Inter, operazione last minute: Marotta l’ha puntato

Inter, il mercato non è ancora finito. Il club nerazzurro può mettere a segno una doppia operazione prima del gong finale: le ultime.

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per chiudere il mercato estivo in bellezza. Dopo la vittoria di ieri contro la Cremonese, il club nerazzurro resta concentrato sul campionato di Serie A, ma sempre con un occhio al calciomercato. Nelle ultime ore, prima del gong finale, Marotta ed Ausilio potrebbero dare vita ad una doppia operazione inattesa.

Tutto nasce dall’interessamento del Bayer Leverkusen per Robin Gosens. L’esterno nerazzurro ex Atalanta potrebbe, a sorpresa, finire in Bundesliga grazie ad una operazione last minute. Nella giornata di ieri, la dirigenza dell’Inter ha incontrato a Milano una delegazione del Leverkusen, giunta in Italia per trattare il trasferimento in prestito di Gosens. Affare da circa 30 milioni di euro totali.

Calciomercato Inter, individuato il sostituto di Gosens

L’operazione porterebbe liquidità utile alle casse dei nerazzurri, decisi a raggiungere gli obiettivi economici imposti dalla società prima dell’inizio della sessione estiva di mercato. Qualora l’affare andasse in porto, infatti, i nerazzurri raggiungerebbero un utile di +60 milioni di euro.

Per far partire il giocatore, però, servirà individuare un valido sostituto. Affare a cui Marotta, Ausilio e Baccin avrebbero già trovato una soluzione. Come riferisce l’edizione odierna del quotidiano ‘Corriere dello Sport’, infatti, il club è al lavoro per provare a portare a Milano Borna Sosa, giocatore di proprietà dello Stoccarda. Sosa, però, non è l’unico profilo individuato. Anche Marcos Alonso del Chelsea è finito nel mirino dell’Inter. Con la partenza di Gosens, inoltre, Zhang potrebbe dare l’ok per il definitivo arrivo in nerazzurro anche di Francesco Acerbi.