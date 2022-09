Brutte notizie per l’Atalanta: l’ufficialità è pesante per Gasperini

L’Atalanta si gode la vittoria per 3-1 contro il Torino, ma la notizia è una vera e propria batosta per Gasperini. Arriva l’ufficialità.

Tripletta di Koopmeiners e vetta della classifica aggiudicata (a pari merito con la Roma): l’Atalanta torna a volare in campionato, nonostante un mercato non troppo pubblicizzato e un entusiasmo contenuto per gran parte dell’estate.

E invece, senza impegni europei, la Dea torna ad essere una minaccia serie per le big del campionato. Soprattutto per quelle quattro che ambiscono ai piazzamenti Champions, con partecipazione attiva per la lotta al vertice.

Gasperini vuole tornare a fare sul serio, anche se l’Atalanta è tornata ad essere sfortunata. In particolare per quanto riguarda lo stato di salute di alcuni dei suoi calciatori più rappresentativi.

Atalanta-Zapata, doccia fredda per Gasperini: annuncio ufficiale

Già perché, come già visto lo scorso anno, gli orobici tornano a fare i conti con i tanti infortuni muscolari. Al minuto numero trentasette di Atalanta-Torino, Duvan Zapata ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema fisico. Il tutto con una smorfia che non ha certo incoraggiato i tifosi e lo staff medico della Dea.

E nel post-partita, ai microfoni di DAZN, Gian Piero Gasperini è stato netto: “Purtroppo si tratta di uno stiramento per lui. Per quanto piccolo e nessuna complicazione ulteriore, il problema c’è. Duvan resterà fuori per due o tre settimane, almeno questo è quanto ci ha riferito il medico”.

Una vera e propria doccia fredda per l’Atalanta, che perde nuovamente il gigante colombiano per un problema di natura muscolare. Ai tifosi, adesso, non resta che incrociare le dita per sperare in un pronto e rapido recupero.