Annuncio e batosta ufficiale: Italia, doccia fredda per Mancini

L’Italia di Roberto Mancini sarà impegnata presto nelle prossime settimane nel doppio confronto di Nations League contro Inghilterra ed Ungheria.

La Serie A continua imperterrita con gare che si disputano quasi ogni 3 giorni. Una situazione che, tra campionato e coppe europee, andrà avanti senza sosta ed il motivo è il Mondiale in Qatar, che, in via del tutto eccezionale, si disputerà in inverno. Purtroppo per noi l’Italia di Roberto Mancini non sarà presente ai Mondiali, per la seconda volta consecutiva.

La Nazionale è stata eliminata a sorpresa, nei Playoff Mondiali, sconfitta clamorosamente in casa contro la Macedonia del Nord. Il prossimo impegno per la Nazionale azzurra sarà nel doppio impegno in Nations League, sfide dove gli azzurri affronteranno rispettivamente Inghilterra ed Ungheria.

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi non parteciperà a nessuna delle due sfide. Il giocatore si è infortunato nell’anticipo del turno infrasettimanale di Serie A contro il Milan e sarà costretto a restare fermo per diverso tempo, saltando cosi anche le sfide con la Nazionale.

Italia, Berardi si ferma: le ultime sul recupero

Intervenuto nel corso di TVPLAY per Calciomercato.it l’amministratore delegato del Sassuolo ha fatto luce sulle condizioni di Domenico Berardi. Ecco le sue parole: “Non è cosi grave come pensavamo all’inizio, penso che resterà fuori circa un mese. Brutte notizie anche per Defrel, che resterà fuori per 3 mesi”.

Anche il giocatore, attraverso i propri social, ha confermato: “Ho vissuto attimi di paura, spero di ricevere buone notizie per l’entità del recupero”. Sospiro di sollievo in parte per Dionisi mentre Mancini dovrà fare a meno, in ogni caso, del suo attaccante.