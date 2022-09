“50 milioni di clausola”: Barcellona, l’ultimo botto di mercato

Arriva l’ultimo botto di mercato del Barcellona che ha chiuso una gran sessione: colpo e clausola da 50 milioni

Il Barcellona in questa sessione di mercato si è impegnato molto a rientrare nei paletti imposti dall’UEFA. Il passivo è enorme, di circa 400 milioni di euro, che hanno indotto il club catalano a cercare tante soluzioni per incassare qualcosa. Dalla vendita delle proprietà del club a quella dei giocatori. Nonostante ciò, Joan Laporta ha comunque accontentato le richieste di Xavi.

Xavi, infatti, potrà contare su calciatori meravigliosi come Robert Lewandowski, Jules Koundé e Franck Kessie. Ma non solo: il Barcellona ha infatti chiuso per l’ultimo acquisto, ovvero Marcos Alonso. Il terzino sinistro spagnolo completa quindi un percorso che era iniziato con l’addio dal Real Madrid nel lontano 2010.

Barcellona, ufficiale l’arrivo di Marcos Alonso

Sul proprio sito ufficiale, il Barcellona ha reso noto l’arrivo di Marcos Alonso: “Accordo raggiunto con il giocatore dopo che ha risolto il suo contratto con il Chelsea. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023, che avrà una clausola da 50 milioni di euro”. Il terzino sinistro spagnolo, infatti, si è svincolato ieri dai Blues visto che non rientrava più nei piani di Thomas Tuchel.

Xavi si è detto soddisfatto del mercato del Barcellona, nonostante i gravi problemi economici a cui il club deve far fronte costantemente. Marcos Alonso è il quarto giocatore a titolo gratuito che arriva dopo Bellerin, Kessie e Christensen. Fasce difensive completamente rivoluzionate per i blaugrana, che hanno l’obiettivo di lottare con il Real Madrid per la vittoria del titolo.