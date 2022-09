Ufficialità e colpo di teatro: Italia, Mancini può esultare

Nelle ultimissime ore di calciomercato c’è stata l’ufficialità che ha fatto esultare l’Italia di Roberto Mancini.

La quarta giornata di campionato si è conclusa ieri con i due match Bologna-Salernitana e Atalanta-Torino. La prima gara è terminata in pareggio, mentre nell’altra c’è stata la vittoria del team nerazzurro per 3-1. Tuttavia per i club di Serie A non c’è tempo di riposarsi, considerando che oggi è già tempo di vigilia.

Domani, infatti, comincerà una quinta giornata di campionato tutta da gustare, visto che ci saranno delle sfide del calibro di Fiorentina-Juventus, Milan-Inter e Lazio-Napoli.La giornata di sabato presenta questo grandissimo menù a causa dell’inizio delle competizioni europee. Il calendario di quest’anno, infatti, sarà un autentico tour de force, visto che ci sarà una lunga pausa invernale per colpa del Mondiale in Qatar.

Alla massima competizione per le nazionali, come tutti sanno, non parteciperà l’Italia campione d’Europa di Roberto Mancini, anche se il CT della nostra Nazionale ha ricevuto un’ottima notizia dalle ultimissime ore di calciomercato.

Italia, l’ufficialità che fa esultare Mancini: Gnonto è un giocatore del Leeds

Il Leeds United sul rush finale di questa sessione di mercato estiva ha infatti ufficializzato l’acquisto di Wilfried Gnonto dallo Zurigo per circa 4,5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Il giovane calciatore, classe 2003, si è legato al club inglese per i prossimi cinque anni.

Roberto Mancini può sicuramente esultare per questo trasferimento di Gnonto, considerando la differenza palese tra il campionato svizzero e la Premier League. L’ex Inter, infatti, è stato lanciato in Nazionale dal CT nelle gare di giugno di Nations League, dove il laterale è partito titolare per ben due volte.