“Una vergogna”. Bologna, sfuriata della famiglia Mihajlovic

Inizio stagione molto complicato per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il club rossoblù è ancora a caccia della prima vittoria stagionale.

La Serie A scorre via velocemente e domani inizierà ufficialmente la quinta giornata. Una delle squadre che finora ha deluso di più le aspettative è il Bologna di Sinisa Mihajlovic, attualmente sedicesimo in classifica con due pareggi e due sconfitte. Ieri il club rossoblù ha pareggiato nel posticipo contro la Salernitana.

Inizialmente in vantaggio grazie al rigore di Arnautovic il Bologna non ha chiuso la gara ed i campani hanno trovato il pari e sfiorato addirittura il clamoroso successo. La campagna acquisti rossoblù non è stata particolarmente soddisfacente, sono andate via certezze della difesa come Hickey e Theate e sono arrivate diverse scommesse.

L’ambiente in casa Bologna non è dei migliori e tra i tifosi inizia a scorgere un pò di nervosismo. Anche il tecnico Sinisa Mihajlovic è finito nel mirino della critica ed i commenti verso il tecnico rossoblù sono molto critici. Nelle ultime ore Viktorija, la figlia di Sinisa, si è sfogata mediante i social.

Bologna, la figlia di Mihajlovic risponde alle critiche

La figlia del tecnico felsineo ha parlato con un grosso sfogo, accettando le critiche per il campo, ma non gli insulti. Ecco le sue parole: “Solitamente non perdo tempo con persone che si nascondono dietro una tastiera e sfogano la propria frustrazione. Il limite però è stato oltrepassato”.

La giovane ha continuato: “Siete liberi di criticare mio padre dal punto di vista lavorativo, ma non quando si tratta di famiglia e salute. Ho letto cose vergognose e non lo accetto più. Parliamo di un uomo ed un padre di famiglia e quello che scrivete è raccapricciante. Io mi vergogno per voi”.