Atalanta, mani nei capelli per Gasperini: doccia fredda anche per i tifosi

Bruttissime notizie per l’Atalanta di Gasperini. La notizia è una vera e propria mazzata sia per il tecnico che per i tifosi.

Questa stagione di Serie A potrebbe essere decisiva per l’Atalanta. Dopo anni ad alti livelli i nerazzurri la scorsa stagione hanno accusato una flessione, tanto da non riuscire a qualificarsi, dopo diversi anni, alle competizioni europee.

Adesso potrebbe esserci il momento della verità. I recenti anni d’oro dell’Atalanta sono stati un caso, oppure i bergamaschi hanno la ragionevole possibilità di tornare, quanto prima, a giocare ad alti livelli? Nel frattempo Gasperini deve fare i conti con una rifondazione che ha visto partire alcuni dei punti fermi degli ultimi anni.

Chi invece è rimasto, tra i big delle ultime stagioni, è Duvan Zapata. L’ex attaccante del Napoli anche quest’anno sarà a disposizione di Gasperini, perno del suo attacco. Il problema è che, al momento, è infortunato e le notizie che arrivano dall’infermeria non sono certo positive.

Atalanta, le condizioni di Zapata: le notizie non sono buone

Infortunatosi durante il match contro il Torino, adesso arriva il responso sulle condizioni di Duvan Zapata. La nota ufficiale diramata dall’Atalanta è tutt’altro che incoraggiante. Si legge infatti che Zapata ha subito una lesione parziale al muscolo della coscia sinistra.

Al di là della gravità dell’infortunio ciò che preoccupa Gasperini e i tifosi sono i possibili tempi di recupero. Infatti nella nota è specificato che al momento non sono ancora quantificabili e che molto dipenderà dalla progressione clinica del calciatore. Potrebbero quindi anche essere lunghi, il tutto nell’incertezza per il tecnico che non può preventivare i tempi di rientro del suo attaccante.