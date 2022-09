“Era rigore”: caos Fiorentina-Juventus, scoppia la polemica

Fiorentina-Juventus, caos e polemiche durante la sfida allo stadio Artemio Franchi. I tifosi danno il via alle polemiche: “Era rigore”.

Il primo tempo di Fiorentina-Juventus ha tenuto i tifosi incollati alla tv. Oltre ai supporters di entrambe le formazioni presenti allo stadio Artemio Franchi di Firenze, anche sul divano in tantissimi non hanno potuto fare a meno che restare sintonizzati sulla sfida tra i viola ed i bianconeri.

Un primo tempo decisamente ricco di emozioni che ha visto Arek Milik aprire le danze grazie ad un gol giunto al minuto 8 e poi, alla mezz’ora, la rete di Kouamè che ha portato lo score sull’1-1 momentaneo. Nel finale dei primi quarantacinque minuti di gioco i protagonisti sono tre: Perin, Jovic e l’arbitro Doveri. Un tocco di mano di Paredes in area è valso il penalty in favore dei viola: rigore poi sbagliato dall’attaccante della Fiorentina.

Fiorentina-Juventus, contatto Cuadrado-Sottil: per i tifosi era calcio di rigore

Per un rigore assegnato, però, sembra esserci anche un calcio di rigore non decretato dal direttore di gara. Poco dopo la prima mezz’ora di gioco, infatti, la Fiorentina ha veementemente protestato con Doveri dopo un contatto nell’area di Perin tra Cuadrado e Sottil.

Al minuto 32, infatti, il giocatore bianconero è andato a contrasto contro l’avversario che è caduto al suolo in area di rigore. Un contatto controverso che ha scatenato la polemica sui social. Per l’arbitro ed il VAR, però, tutto regolare. Su ‘Twitter’, invece, tanti tifosi che hanno seguito il match hanno puntato il dito contro la decisione del direttore di gara: “Rigore nettissimo, non va sulla spalla ma sulla schiena piena di Sottil”, scrive un utente.