Inter beffato dal Milan: la stoccata di Pioli punge i nerazzurri

Il Milan ha vinto uno dei derby più belli degli ultimi anni contro l’Inter di Inzaghi. Decide uno straordinario Rafa Leao, autore di due gol.

Nell’anticipo pomeridiano della seconda giornata il Milan ha vinto 3 a 2 contro l’Inter in uno dei derby di Milano più piacevoli ed effervescenti degli ultimi anni. Colpi di scena, emozioni ed un ritmo intenso per una sfida che quasi non sembrava della Serie A. Alla fine hanno deciso le magie di Rafa Leao, autore di una prestazione strepitosa.

Milan e Inter, una rivalità che va avanti ormai da oltre un anno e che vede i due club di Milano competere non solo per la stracittadina ma per tutte le competizioni nazionali. Nel post partita il tecnico rossonero Stefano Pioli ha punzecchiato i cugini ai microfoni di Dazn:

“E’ vero, c’è grande rivalità ed ora anche di più”. Il tecnico ha poi proseguito affermando: “Volevano essere superiori a noi, ma la squadra mi è piaciuta tantissimo per 70 milioni. Sono davvero un allenatore felice”. Un Pioli raggiante con il Milan che vince il derby e si prepara cosi all’esordio in Champions League.

Milan, Pioli raggiante dopo il derby

Il tecnico rossonero ha commentato la sfida, parlando inoltre del fatto che il club campione d’Italia ha controllato la sfida per larghi tratti di gioco: “La smetterei di chiamarla squadra giovane, ormai siamo una squadra matura. Abbiamo vinto tanti duelli e ci siamo mossi molto bene, per 70 minuti abbiamo giocato una partita bellissima”.

Un pensiero al campionato ed alla Champions League e il club tecnico ha continuato: “Sia il Milan che l’Inter sono squadre molto forti, ma siamo diverse per caratteristiche. E’ un campionato molto equilibrato ed ora testa alla Champions League”.