Calciomercato Inter, a gennaio tutto può cambiare: il top club torna all’assalto

L’Inter esce con le ossa rotte dal derby della Madonnina e deve preoccuparsi anche per gennaio: una stella è ancora nel mirino di una big.

Il giorno dopo il derby di Milano, che l’ha vista soccombere 3-2 contro il Milan in una gara spettacolare che ha evidenziato i limiti già intravisti in questo inizio di stagione, l’Inter deve sforzarsi di guardare con ottimismo al futuro. Compito non semplice, considerando l’imminente difficilissimo debutto in Champions League contro il Bayern Monaco.

Nelle due “sfide ad alta quota” contro la Lazio e contro appunto i cugini rossoneri, oltre a mostrare una certa paura la squadra guidata da Simone Inzaghi ha rimediato due sconfitte e incassato la bellezza di 6 reti. Una statistica, quest’ultima, che ha messo in discussione uno dei punti fermi della Beneamata nella passata stagione.

L’impermeabilità difensiva è stata la base su cui l’Inter degli ultimi anni ha costruito i propri successi. Ma oggi Handanovic sembra in calo fisiologico, mentre la sua riserva Onana non offre adeguate garanzie. E anche il terzetto di centrali difensivi va in difficoltà se Skriniar non si esprime secondo i suoi abituali standard.

Anche se nel derby non è stato certo inferiore ai compagni di reparto, lo slovacco sembra non aver digerito l’estate appena trascorsa. Un periodo in cui è stato più volte considerato un punto fermo del futuro nerazzurro e poi, un momento dopo, in procinto di passare al PSG. Alla fine è rimasto al suo posto, ma la sensazione è che la storia non sia finita qui.

Il PSG prepara un nuovo assalto all’Inter per Skriniar

Lo scrive la Gazzetta dello Sport: il PSG non ha offerto la cifra richiesta per Skriniar ad agosto perché la riteneva eccessiva per un calciatore che si svincolerà a parametro zero il prossimo giugno. E con molta probabilità tornerà all’assalto a gennaio con la speranza di trattare su ben altre basi rispetto a quelle di quest’estate.

Possibile. Perché se Skriniar non rinnoverà il suo accordo con l’Inter, con cui gioca dal 2017 e ha collezionato 220 presenze complessive, sarà libero da gennaio di accordarsi con qualsiasi club vorrà per giugno. Al momento non è però dato sapere quali siano i piani per il futuro del forte centrale slovacco: restare nerazzurro o partire per Parigi forzando un trasferimento già a gennaio?

Lo scopriremo nei prossimi mesi, ma una cosa è certa: dalle scelte di Skriniar e dalla sua felicità potrebbero dipendere non poco le fortune dell’Inter nella stagione 2022/2023 appena cominciata.