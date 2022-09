Roma, “qualche dubbio” sul nuovo acquisto: arriva già la bocciatura?

La Roma deve riprendersi, e in fretta, dal tracollo subito a Udine nella serata di ieri: un giocatore in particolare però convince meno di altri.

La Roma, adesso, dopo la pesante sconfitta subita a Udine, deve ripartire. Archiviando quanto prima ciò che è avvenuto alla Dacia Arena e facendo affidamento sui propri uomini di punta. Primo tra tutti Paulo Dybala che, anche nella serata di ieri nonostante tutto, non si è mai arreso. A differenza di un altro giocatore a disposizione di Mourinho che non ha convinto.

Se Paulo Dybala viene visto come l’unico che prova anche a inventare la giocata pur di aiutare i suoi compagni e di sbloccare uno stato di ‘trance’, d’altro canto a non convincere pienamente c’è Nemanja Matic.

Sulle pagine dell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, infatti, a parlare è il noto giornalista Alessandro Barbano. Proprio lui ha voluto esprimere la sua opinione sulla squadra vista ieri in campo. Analizzando specialmente l’apporto al gioco offerto appunto dal centrocampista serbo.

Roma, che succede? Dubbi su Matic, mentre Dybala resta per Barbano “l’unico sveglio tra i dormienti”

Alessandro Barbano, giornalista del ‘Corriere dello Sport’, ha parlato così del ko subito dai giallorossi a Udine. “Mourinho deve affidarsi – si legge sulle condizioni di uno dei nuovi arrivati – alla saggezza del veterano serbo a centrocampo, messo sul mercato dal Manchester United dopo cinque stagioni. Che fosse Matic il puntello ideale con cui ridurre l’incompiutezza giallorossa in questo reparto, ci sia consentito di avere qualche dubbio“. “Ma – aggiunge Barbano dandogli il beneficio del dubbio – è giusto attendere un numero più cospicuo di partite prima di azzardare giudizi perentori”.

Parole al miele, invece, vengono spese per l’argentino pupillo di Mourinho e non solo. Per Barbano, infatti: “Paulo Dybala, unico sveglio tra i dormienti, vale quanto un eroico sacrificio. È commovente la sua ostinazione a battersi, a suggerire affondi che non hanno alcuna possibilità di essere sfruttati. Dal momento che l’intera squadra è in trance”. Una soluzione, tuttavia, ancora c’è: “In questo momento la Roma deve svegliarsi dal sonno di Udine e Mourinho sa come scuoterla“.