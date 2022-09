Lite PSG-Juventus, retroscena a sorpresa: il big svela tutto in diretta

Lite tra Paredes e Sergio Ramos nel corso di PSG-Juventus: dopo la gara arriva il retroscena svelato dal big in diretta.

Esordio amaro per la Juventus in Champions League, che al Parco dei Principi cade per 2-1 contro il Paris Saint-Germain. Una prova incolore per i bianconeri, che nel primo tempo hanno rischiato la goleada e che solo nel secondo hanno provato a rimetterla in piedi, sfruttando un regalo di Donnarumma ed un calo di tensione della difesa francese.

“Abbiamo giocato alla grande nei primi quarantacinque minuti, poi la Juventus si è sciolta un po’ dopo il 2-0″: così Marco Verratti ha analizzato ai microfoni di ‘Mediaset’ la vittoria del suo PSG contro la Vecchia Signora.

“Sapevamo bene che non sarebbe stata una gara semplice, ma Galtier è un tecnico molto intelligente. Sa che la nostra è una squadra non facile da allenare, ma ci ha unito e creato un bel gruppo”, ha continuato il centrocampista della Nazionale italiana.

PSG-Juventus, lite Paredes-Sergio Ramos: il retroscena di Verratti sorprende tutti

Di qui, Verratti si è spostato sulla lite che ha acceso il primo tempo al Parco dei Principi. Dopo una brutta entrata di Bremer ai danni di Mbappé, gli animi si sono esacerbati. E mentre i calciatori del PSG hanno accerchiato l’arbitro, il bianconero Paredes è arrivato al faccia a faccia con Sergio Ramos.

Una scena singolare, considerando che i due erano compagni di squadra sino a qualche settimana fa. E stasera, invece, erano lì in campo a mettersi letteralmente le mani addosso. Un qualcosa che lo stesso Verratti ha poi spiegato col sorriso, svelando un inedito retroscena.

“Non mi sorprende affatto, anzi – rivela il regista del PSG – Non era nemmeno quotata una lite tra loro. Sono due ragazzi dal carattere forte, succedeva sempre anche qui in allenamento. C’avevo scommesso a casa… Poi per fortuna c’è sempre l’abbraccio a fine gara”.