“Mani addosso”: PSG-Juventus rovente, l’episodio accende gli animi

La Juventus sta perdendo 2-0 contro il PSG, ma c’è stato un episodio rovente a centrocampo che ha acceso gli animi

Si sta giocando questa sera la gara d’esordio della fase a gironi della Champions League tra il PSG e la Juventus. Pronti, via e i padroni di casa passano subito in vantaggio con Mbappé, bravissimo a tramutare in rete con un tiro a volo il passaggio meraviglioso di Neymar.

Dopo lo shock dello svantaggio iniziale, la Juventus riesce comunque a non demordere e a guadagnare campo. La ‘Vecchia Signora’ pian piano aumenta il proprio baricentro e sfiora anche il gol del pareggio con un colpo di testa di Milik che, però, trova un grandissimo colpo di reni da parte di Gianluigi Donnarumma.

Tuttavia si sa che con il PSG non puoi permetterti di calare un attimo che vieni subito punito e, infatti, la squadra di Galtier colpisce di nuovo con Mbappé al 22’. Verratti serve proprio l’attaccante che prima scambia con Hakimi e poi batte di nuovo Perin con un diagonale ad hoc. Dopo il secondo gol subito dalla Juventus, la gara del Parco dei Principi si accende per colpa di un episodio ‘rovente’.

PSG-Juventus, episodio rovente tra Sergio Ramos e Paredes: “Mani addosso tra i due calciatori”

Al 24’ Bremer entra duramente su Mbappé, il quale resta a terra per qualche minuto. L’intervento del brasiliano scatena la rabbia di Sergio Ramos che litiga con Paredes. L’episodio viene commentato in diretta dal telecronista del match di ‘SKY Sport’, Andrea Marinozzi: “Faccia a faccia e mani addosso tra Sergio Ramos e Paredes”.

Questo forte diverbio tra i due ex compagni scatena un piccolo capannello, che l’arbitro Taylor fa fatica ad interromperlo. Il direttore di gara ha poi ammonito Bremer per l’intervento su Bremer e Sergio Ramos per il diverbio con Paredes.