Juventus-Salernitana, la notizia fa gongolare Allegri: il motivo

Dopo la sconfitta di Parigi, la Juventus è chiamata a rialzarsi contro la Salernitana. La notizia fa gongolare anche Allegri.

La sconfitta del Parco dei Principi ha fatto rumore, nonostante Allegri abbia provato a vederne e ad esaltarne i lati positivi. Dalla gara col Paris Saint-Germain c’è poco da salvare e anche i tifosi bianconeri lo sanno, che ora attendono una reazione vera della Juventus in campionato.

Nel weekend, la Vecchia Signora ospiterà allo Stadium la Salernitana di Davide Nicola. Una gara sulla carta semplice per i piemontesi, anche se i granata sono tra le vere rivelazioni di quest’anno.

Non solo per i punti e i risultati raccolti, ma anche e soprattutto per il gioco che la formazione campana è riuscita ad esprimere. Persino contro squadre più attrezzate di lei.

Juventus-Salernitana, la notizia fa sorridere anche Allegri: ecco il motivo

Per la Salernitana, tuttavia, non è stato un avvio di stagione fortunato sotto il punto di vista degli infortuni. Già dalle primissime luci di quest’estate, la formazione di Nicola ha dovuto fare a meno di elementi di assoluto valore. Non solo il lungo degente Lovato (acciaccatosi alla prima amichevole in granata), ma anche tanti elementi di assoluto valore per l’undici campano.

E dall’allenamento odierno, non arrivano buone notizie per la Salernitana. Pezzi da novanta come Bohinen e Ribery sono ancora out e indisponibili per la trasferta di Torino. Stesso dicasi appunto per Lovato e per l’esperto Radovanovic. Quattro elementi che non arricchiranno la rosa di Nicola e che in parte fa sorridere Massimiliano Allegri.

Nonostante l’ampio divario tecnico presente di base tra le due squadre, la sua Juventus potrà affrontare sì una Salernitana in rampa di lancio, ma ancora fortemente incerottata dalle sfortune attraversate negli ultimi periodi.