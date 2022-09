Roma, salti di gioia per Mourinho: la notizia è una manna dal cielo

La Roma si prepara alla prossima sfida di campionato contro l’Empoli: arrivata la notizia che fa sorridere Mourinho.

Parlare di crisi è eccessivo. Tuttavia qualcosa, nella Roma, andrà di certo cambiato. Le due sconfitte consecutive rimediate a sorpresa tra campionato (Udinese) ed Europa League (Ludogorets) hanno fatto emergere tutte le criticità strutturali del 3-4-2-1 fin qui utilizzato e confermato che molti degli attuali protagonisti non hanno raggiunto la forma ottimale. È il caso, ad esempio, di Andrea Belotti ancora alla ricerca del suo primo gol con la nuova maglia.

A Empoli rientrerà Tammy Abraham ma anche l’inglese ha avuto una partenza stentata: un gol ed un assist in 5 presenze in Serie A. Possibile quindi che José Mourinho effettui qualche modifica per quanto riguarda il sistema di gioco evitando, al tempo stesso, di riproporre in coppia Bryan Cristante e Nemanja Matic. Due elementi ritenuti, dal tecnico, “troppo simili” e sprovvisti dell’alta intensità necessaria per essere impiegati insieme.

Per risolvere i dubbi in essere il portoghese ha ancora tempo, visto che il fischio d’inizio è previsto lunedì sera. Di certo allo stadio “Castellani” si rivedrà Nicolò Zaniolo, il quale ha ormai del tutto smaltito la lussazione alla spalla sinistra rimediata il 22 agosto in occasione della gara vinta ai danni della Cremonese.

Roma, torna Zaniolo: Mourinho può sorridere

Il trequartista ad inizio settimana si è tolto il tutore e ha ricominciato ad allenarsi insieme ai compagni. Il piano per il suo rientro, come riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è stato studiato nei minimi particolari. Ad Empoli, come detto, andrà in panchina in modo tale da riprendere confidenza con il clima partita mentre giovedì, nella sfida contro l’Hjk Helsinki, accumulerà minuti preziosi subentrando nella ripresa.

La maglia da titolare arriverà infine il 18 settembre, giorno in cui i capitolini affronteranno l’Atalanta attualmente prima in classifica. Zaniolo, dal canto suo, si sente bene e spingerà per forzare ulteriormente le tappe. Un rientro di fondamentale importanza per la Roma, intenzionata a riavviare a breve la trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. L’idea è quella di mettere sul piatto una cifra superiore rispetto ai 2.5 milioni al momento percepiti dall’ex Inter. Basterà per convincerlo? La palla, adesso, sta a Zaniolo.