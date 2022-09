Insigne, emozionante gesto ‘in codice’ del Toronto per l’attaccante

L’attaccante napoletano Lorenzo Insigne sta vivendo una nuova interessante avventura, in questo 2022, con la maglia del Toronto.

Il 2022 è stato un anno particolare per l’attaccante italiano Lorenzo Insigne. Il giocatore campano ha clamorosamente detto addio al Napoli, la squadra di cui è stato bandiera per diversi anni, ed è ripartito dalla Mls. Il giocatore è ora uno dei protagonisti del club canadese dei Montreal.

Dopo un ambientamento complicato Lorenzo, insieme a Criscito e Bernardeschi, ha trovato la quadra ed ha disputato diverse prestazioni di livello. Inizialmente ai piani bassi della classifica il Toronto si è rialzato ed è diventato un club in lizza per le posizioni alte ed in particolare per i Playoff.

Nelle ultime ore emergono però notizie poco confortanti attorno all’ex capitano del Napoli. Il Toronto ha diramato un comunicato riguardo il proprio giocatore affermando che sta vivendo un momento molto complicato dal punto di vista familiare. Il club ha comunicato che anche Criscito, amico del giocatore, è rimasto accanto a Lorenzo per sostenerlo in questo momento difficile.

Insigne, il bel gesto del portiere del Toronto

Nella notte il Toronto, privo della propria stella, ha perso 4 a 2 contro l’Atlanta, sotto i colpi di uno scatenato Juan Josè Sanchez. Nei canadesi è andato a segno su rigore Federico Bernardeschi, ma non è bastato al Toronto. Il club canadese è stato protagonista di un bellissimo gesto.

Nel corso del match l’esperto portiere americano Quentin Westberg ha fatto il gesto del 24, indicando cosi il compagno di squadra. Insigne è attualmente indisponibile, ma la squadra ed in questo caso il portiere hanno voluto ricordare in questo modo Lorenzo, mostrandogli il proprio sostegno.