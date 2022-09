Inter, ultimatum per Inzaghi: “Adesso deve scegliere”

Tre punti preziosi ma tanta fatica per l’Inter di Simone Inzaghi nell’anticipo di Serie A contro il Torino di Ivan Juric.

La Serie A è iniziata da poche giornate, si sono disputati i primi big match e sono arrivate alcune interessanti novità da questo inizio campionato. Milan e Napoli sono le squadre più in forma, Roma e Inter hanno avuto qualche difficoltà di troppo mentre l’Atalanta di Gasperini è finora la grande sorpresa.

Il club di Simone Inzaghi in particolare ha ricevuto diverse critiche dopo tre sconfitte, tra campionato e coppe, in questa parte iniziale di stagione. L’Inter ha perso entrambi i big match in campionato, quella con la Lazio e soprattutto quella contro il Milan nel tanto atteso derby di Milano.

Nella giornata di ieri l’Inter ha vinto con grosse difficoltà l’anticipo di Serie A contro il Torino, grazie alla rete nel finale di Marcelo Brozovic. I nerazzurri hanno sofferto per tutta la gara ed Handanovic è stato il migliore in campo, protagonista con grandi interventi ai danni di Vlasic.

Inter, Marani avvisa i nerazzurri

Il giornalista di Sky Sport Matteo Marani ha fatto il punto su questa prima fase di stagione, commentando l’andamento di tutte le big nostrane. Marani in particolare ha criticato la società milanese e il costante ballottaggio tra Handanovic ed il neo acquisto Onana, protagonista di una buona prova in Champions League. Ecco le sue parole:

“Ieri l’Inter ha sofferto molto, c’è da dire che anche Milan e Napoli hanno avuto delle difficoltà. Handanovic ha fatto bene ieri, ma Inzaghi deve scegliere. Il portiere deve essere o Handanovic oppure Onana”. Una situazione in costante bilico che ha generato numerose critiche ed ansia nei tifosi nerazzurri.