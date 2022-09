Problema per Lukaku: Inter, Inzaghi col fiato sospeso

Lukaku è tornato ad allenarsi dopo l’infortunio ma non è ancoraghiaro quando potrà tornare a giocare: decisivi i prossimi esami.

Vittoria di fondamentale importanza per l’Inter, quella ottenuta sabato in casa ai danni del Torino. Le due sconfitte consecutive patite per mano del Milan e del Bayern Monaco avevano fatto salire non poco la pressione ad Appiano, al punto da spingere l’amministratore delegato Beppe Marotta ad organizzare un apposito faccia a faccia con la squadra. La risposta fornita, alla fine, è stata quella sperata ed ora Simone Inzaghi spera di ricevere a breve notizie positive riguardanti Romelu Lukaku.

Il belga, out dalla fine di agosto a causa del risentimento muscolare accusato in allenamento, ha infatti ricominciato a lavorare in palestra. Nella giornata di domani si sottoporrà ad ulteriori esami strumentali, che consentiranno allo staff medico nerazzurro di approfondire ulteriormente le sue condizioni e capire quando potrebbe tornare in campo.

L’ex Chelsea, dal canto suo, ha messo nel mirino la prossima partita di Champions League in programma martedì sul campo del Viktoria Plzen. Il club, invece, non intende forzare il suo rientro. La distrazione ai flessori della coscia destra, infatti, va gestita nel migliore dei modi. Ecco perché il calciatore, salvo sorprese, rientrerà in gruppo soltanto più avanti.

Inter, Lukaku vicino al rientro: ecco quando lo si rivedrà in campo

La data da segnare in rosso sul calendario, stando a quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, è il 18 settembre. Ovvero, il giorno in cui l’Inter affronterà in trasferta l’Udinese. Nel caso in cui dovesse prevalere la prudenza, il ritorno allora slitterà al primo ottobre contro la Roma di José Mourinho.

In attesa di aggiornamenti su di lui, Inzaghi andrà avanti con il tandem composto da Lautaro Martinez (già 3 gol e un assist in 7 apparizioni) e da Edin Dzeko rimasto a secco nell’ultimo turno di campionato. Verso la panchina Joaquin Correa, autore di un avvio di stagione quanto mai deludente. Lukaku, intanto, scalda il motore. Il suo rientro si avvicina.