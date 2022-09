Calciomercato Inter, la firma arriva ad una sola condizione: affare in corso

Inter, l’affare si chiude solo se arriverà una proposta indecente. Il club nerazzurro è al lavoro per arrivare alla firma sul contratto.

L’Inter di Steven Zhang è al lavoro per consolidare la rosa dopo un mercato lodevole. L’operato di Beppe Marotta e Piero Ausilio non ha ancora dato i suoi frutti, ma non è tardi per piangere sul latte versato. Con Romelu Lukaku fermo ai box per qualche problemino fisico, il club nerazzurro attende il momento giusto.

Lo stesso vale per i tifosi che, durante l’estate, sono stati divisi a metà tra esultanze per colpi in entrata e ‘terrore’ per gli addii degli uomini migliori. Un addio solamente sfiorato, per loro fortuna, è stato quello di Milan Skriniar, fino all’ultimo istante di mercato accostato e corteggiato dal Paris Saint-Germain del presidente Nasser Al-Khelaifi.

Calciomercato Inter, ingaggio top per Skriniar per allontanare il PSG

Nonostante la finestra estiva di mercato sia ampiamente chiusa, il PSG continua a tenere i fari puntati su Milan Skriniar. Il difensore centrale dell’Inter è in cima alla lista dei desideri dei transalpini, ma tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. Il motivo? La trattativa che i nerazzurri sono pronti ad avviare per rinnovare il contratto al top player della propria difesa.

Come riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il club lombardo dovrà fare in modo di tenere lontana la società francese, pronta ad inserirsi a gamba tesa nella trattativa tra Inter e Skriniar per il rinnovo contrattuale. Il giocatore ha un accordo fino al 30 giugno 2023 e prima dell’arrivo di PSG sul cartellino l’Inter era convinta di poter chiudere il rinnovo a circa 5.5 milioni di euro. Adesso, però, Steven Zhang è chiamato ad uno sforzo in più. Per provare a convincere il giocatore, infatti, servirà una proposta monstre, quasi irrinunciabile, che si avvicini il più possibile a Lautaro e Brozovic. I due hanno, rispettivamente, un ingaggio da 6.2 milioni di euro e 6.5 milioni di euro.