L’Inter vince, ma l’ufficialità gela tutti: è successo dopo il Viktoria Plzen

L’Inter ha vinto in Champions League contro il Viktoria Plzen e al termine del match ha parlato in conferenza Inzaghi: c’è un annuncio che preoccupa i tifosi.

L’Inter ha vinto contro il Viktoria Plzen in questo secondo appuntamento per l’edizione di Champions League 2022/23. A segno sono andati Dzeko nel primo tempo e poi Dumfries nel secondo tempo. Al termine della gara ha parlato anche Simone Inzaghi, con un annuncio che non renderà particolarmente felici i tifosi.

L’Inter ha, quindi, con la giornata di oggi, ottenuto i primi tre punti nel Gruppo C di Champions League. Dopo il ko casalingo contro il Bayern, i nerazzurri non hanno sprecato l’occasione di vincere contro il Viktoria Plzen.

Al termine del match, in conferenza stampa, ha poi anche parlato Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro si è mostrato soddisfatto della prestazione del proprio gruppo ma ha dato anche la conferma di quanto era già nell’aria nelle ultime ore. Ecco cos’ha riferito.

Inter, Inzaghi conferma quando rientrerà Romelu Lukaku: l’attaccante non ci sarà nella prossima di Serie A

Simone Inzaghi, nel post di Viktoria Plzen-Inter, ha parlato in conferenza stampa della prestazione avuta: “Siamo contenti, perché sapevamo che l’avversario sarebbe stato da non sottovalutare”. Aggiungendo: “I ragazzi sono stati bravi, sono rimasti concentrati e ho fatto loro i complimenti nello spogliatoio”.

Inoltre, il tecnico ha parlato più nello specifico del proprio reparto offensivo: “È stato bravo Edin, come tutti i suoi compagni. Io ho bisogno di tutti in difesa, a centrocampo e in attacco. Dopo la sosta rientrerà Lukaku e di volta in volta sceglierò la coppia d’attacco che entrerà in campo”.

Il belga, quindi, come si era già vociferato nelle ultime ore, rientrerà solo ad ottobre. Dopo la sosta per le nazionali. E salterà così l’Udinese, squadra sicuramente non semplice da affrontare attualmente.