Colpo di scena Milan: annuncio improvviso e tifosi gelati

Il Milan scenderà domani in campo contro la Dinamo Zagabria e poi affronterà il Napoli in campionato: un’ultima novità di mercato però smuove le acque.

Il Milan, nella giornata di domani, è chiamato ad affrontare una nuova sfida in Champions League. Ad attenderlo, infatti, ci sarà la gara casalinga contro la Dinamo Zagabria. Dopodiché in campionato per i rossoneri ci sarà il Napoli di Spalletti. È, nel frattempo, però arrivata anche un’ultima notizia di mercato che scuote un po’ le acque.

Contro il Napoli di Luciano Spalletti non ci sarà, a disposizione di Stefano Pioli, Rafael Leao. Il giocatore ha preso una doppia ammonizione che l’ha portato ad essere espulso nella 6^ giornata contro la Sampdoria e sarà quindi un grande assente.

Il suo nome, però, continua comunque ad infiammare l’argomento calciomercato. E le ultime, in merito al suo futuro, ma anche a quanto successo negli ultimi giorni della sessione di mercato estiva, le ha riferite Di Marzio a ‘Sky Sport’.

Milan, il Chelsea tornerà a bussare per Leao: ecco le ultime novità sul futuro dell’attaccante

A parlare nuovamente di Rafael Leao e del suo futuro è stato Gianluca Di Marzio ai microfoni di ‘Sky Sport’. Il giornalista ha dichiarato: “Non si era in realtà vicini ad un accordo tra Milan e Blues. Ma per un motivo ben preciso”.

Motivo che è stato questo: “Perché il Chelsea aveva deciso di offrire 70/80 milioni di euro negli ultimi giorni di mercato. Il Milan, però, dato il poco tempo, non avrebbe potuto trovare un sostituto. Anche se ad esempio i rossoneri erano molto interessati a Ziyech”.

“Non c’era tempo – ha concluso Di Marzio – per fare un’operazione del genere. Ora il problema per il Milan è il contratto di Leao. Scade nel 2024 e se non troveranno un accordo nei prossimi mesi, il Chelsea si rifarà sotto“. Il Milan, quindi, se vuole blindare la permanenza del portoghese, ora deve fare in fretta.