Lecce, è festa grande a Salerno: prima vittoria della stagione

Lecce corsaro a Salerno. I giallorossi espugnano l’Arechi e portano a casa i primi tre punti della loro stagione.

Vittoria in trasferta per il Lecce che riesce ad avere la meglio sulla Salernitana in un match deciso da una sola rete di differenza. I salentini centrano così un successo fondamentale, il primo stagionale che consente ai giallorossi di muovere la classifica.

I giallorossi partono bene, al cospetto di una Salernitana per larghi tratti del primo tempo abbastanza rinunciatari. La voglia di portare a casa i primi tre punti della stagione spinge il Lecce a creare. I salentini, che hanno ancora il dente avvelenato per il pari tra mille polemiche contro il Monza, passano in vantaggio a fine primo tempo con Ceesay. Per il Lecce si tratta della prima volta in stagione che passano in vantaggio.

Nella ripresa però gli uomini di Nicola riescono a rimetterla in piedi grazie allo sfortunato autogol di Gonzalez. Il Lecce però non molla e sempre nel finale, stavolta del secondo tempo, con Strefezza trova la rete del 2-1 definitivo che regala ai salentini i tre punti.

Serie A, prima vittoria stagionale del Lecce: Salernitana ko

Una vittoria fondamentale per il Lecce che, dopo il pareggio con il Monza, centra la sua prima vittoria stagionale e vola a quota 6 punti in classifica. Per la Salernitana invece uno stop che fa male, arrivato dopo una serie di buone prestazioni e risultati positivi. Secondo ko stagionale, dopo la sconfitta all’esordio contro la Roma, che inchioda i campani a quota 7 punti.

Ecco la classifica aggiornata: Napoli 14, Atalanta 14, Milan 14, Udinese 13, Roma 13, Inter 12, Lazio 11, Torino 10, Juventus 10, Salernitana 7*, Fiorentina 6, Bologna 6, Sassuolo 6, Lecce 6*, Hellas Verona 5, Spezia 5, Empoli 4, Cremonese 2, Sampdoria 2, Monza 1

*una partita in più