Juventus, la notizia è una manna dal cielo: sospiro di sollievo per i tifosi

La Juventus, dopo il pareggio rocambolesco arrivato contro la Salernitana in campionato e la sconfitta subita contro il Benfica in Champions, si sta preparando alla trasferta contro il Monza. Massimiliano Allegri non può più sbagliare e il gruppo bianconero deve ritrovare la giusta fiducia. C’è anche una notizia che fa ben sperare i tifosi.

La Juventus, quindi, adesso deve ritrovare fin da subito il giusto equilibrio e la retta via. È vietato sbagliare, già a partire dalla trasferta contro il Monza. Il club brianzolo, nella settima di Serie A, vedrà esordire il proprio nuovo tecnico Raffaele Palladino. Mentre sulla panchina della Juve non ci sarà Allegri.

Il tecnico è stato infatti espulso nella parte finale della gara proprio contro la Salernitana e sarà squalificato. Per questo motivo salterà il match che i suoi sono chiamati a giocare domani alle ore 15:00. Il dato registrato però con Landucci, vice di Allegri, fa ben sperare i tifosi.

Monza-Juventus, sulla panchina bianconera ci sarà Landucci: c’è un dato che farà sperare i tifosi

La sua presenza sulla panchina bianconera, in ogni caso, porta con sé un dato più che favorevole. Nel corso della stagione passata, infatti, Landucci ha preso il posto di Allegri in due occasioni. In entrambe sono arrivate due vittorie e anche otto gol. Ha vinto contro la Roma in campionato per 4-3 e contro la Sampdoria in Coppa Italia per 4-1. Dati che fanno ben sperare la tifoseria bianconera in un momento che appare tutt’altro che semplice.