“Se umili i giocatori…”: Inter, attacco duro ad Inzaghi dall’ex nerazzurro

L’Inter vive il suo momento più difficile e le parole dell’ex nerazzurro sottolineano gli atteggiamenti che hanno condotto alla sconfitta contro l’Udinese.

La pausa del campionato di Serie A per lasciare spazio alle gare fra Nazionali può giovare all’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, vive momenti contrastanti con tre sconfitte nelle ultime cinque gare, tra cui l’ultima piuttosto dura contro l’Udinese. L’ottimo stato della formazione friulana ha messo ancora più in evidenza le defezioni dei nerazzurri e la loro mancanza di equilibrio.

Il 3-1 subito contro i bianconeri ha messo in bilico la posizione di Inzaghi sulla panchina dell’Inter. La polemica sul risultato è stata rivolta soprattutto al modo in cui sono stati gestiti i cambi e quindi il ritmo diverso che questi hanno dato alla sfida.

Alla mezz’ora, infatti, Gagliardini e Dimarco sono stati inseriti al posto di Bastoni e Mkhitaryan. Casualità o meno da quel momento, gli squilibri sono aumentati.

Inter in difficoltà, Aldo Serena: “Manca compattezza”

Intervenuto ai microfoni di ‘La Repubblica’, l’ex nerazzurro Aldo Serena ha parlato così del momento che sta vivendo l’Inter: “Già l’anno scorso avevano lo scudetto in pugno e l’hanno perso. Alla squadra mancano compattezza, intensità e concentrazione. Non è ammissibile, se si considera il pacchetto di centrali alti un metro e novanta, prendere tre gol su palle alte come a Udine”.

Un tema chiaramente sono state anche le sostituzioni di mister Inzaghi: “Deve farle in modo più attento. I due cambi nel primo tempo contro l’Udinese sono stati disastrosi, ha sconfessato la propria linea iniziale mettendo i giocatori in una condizione psicologica molto difficile. Se li umili, rischi di perderli”. Evidentemente l’allenatore dell’Inter l’ha poi compreso e nel post-match ha detto di sé di essere l’unico responsabile della debacle e chissà che in tal senso non gli torni utile la pausa della Serie A.