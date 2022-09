Adesso è tutto vero: torna in Italia e firma in giornata

La stagione sta per riservare un’altra sorpresa: imminente il ritorno in Italia, la firma attesa per la giornata odierna.

La stagione è ormai iniziata da diverse settimane e sono già numerosi i colpi di scena andati in scena, a livello di mercato e decisioni societarie. Alcuni club, nonostante le poche partite disputate, hanno già scelto di cambiare allenatore: l’elenco, ad esempio, contiene i nomi del Bologna e del Monza che hanno deciso di mandare via Sinisa Mihajlovic e Giovanni Stroppa per affidarsi, rispettivamente, a Thiago Motta e Raffaele Palladino. Ora anche un’altra squadra sta per avere un nuova guida.

Si tratta del Benevento, autore di una partenza deludente in Serie B. I giallorossi, fin qui, hanno totalizzato 7 punti frutto di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Un rendimento ritenuto non all’altezza dalla proprietà, che in estate si era mossa in maniera concreta per potenziare la rosa e renderla tra le principali candidate per la promozione in A.

Da qui la decisione di mandare via Fabio Caserta, reo di non essere riuscito a creare il giusto amalgama all’interno dello spogliatoio. L’esonero è atteso nell’arco delle prossime ore ed intanto la dirigenza già individuato il nome del suo successore: Fabio Cannavaro, che in questo modo potrà quindi iniziare la propria carriera da tecnico in Italia.

Cannaro torna in Italia: lo vuole il Benevento

I contatti tra le parti si sono intensificati nella notte. L’ex Pallone d’oro, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, dopo essersi preso del tempo per riflettere ha detto sì al contratto biennale messo sul tavolo dai campani. L’operazione appare definita in ogni aspetto. A questo punto, si aspetta soltanto l’annuncio ufficiale da parte del Benevento previsto nella giornata odierna.

Caserta, ormai, appartiene al passato. I giallorossi sono pronti a voltare pagina e ad affidare la propria panchina a Cannavaro (nelle scorse settimane accostato a diverse squadre compreso l’Everton). Il suo debutto, salvo sorprese, è atteso per domenica quando andrà in scena la partita casalinga contro l’Ascoli. Cannavaro, in precedenza, ha allenato l’Al Nassr (Arabia Saudita), il Guangzhou Evergrande ed il Quanjian (queste ultime due in Cina). Ora, per lui, ecco l’opportunità tanto sognata di dimostrare il suo valore in Italia.