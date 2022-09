Milan, doccia fredda per i tifosi: la notizia fa il giro degli smartphone

Il Milan sembrava in vantaggio in un’operazione di mercato che però potrebbe essersi complicata e vedere molti nuovi protagonisti.

La fortunata gestione del Milan da parte del fondo Elliott si è conclusa la scorsa estate con la cessione del club a RedBird. Una chiusura con i fiocchi, dopo una crescita virtuosa dal punto di vista economico andata di pari passo con quella tecnica e che ha regalato lo scorso maggio uno Scudetto inatteso quanto meritato.

La nuova proprietà non sembra però avere intenzione di cambiare registro. Ha confermato gli uomini chiave (i responsabili di mercato Maldini e Massara, il presidente Scaroni, l’AD Gazidis e il tecnico Pioli) e persegue la stessa linea di chi lo ha preceduta. Cioè quella di un Milan forte e allo stesso tempo sostenibile, sempre attento sul calciomercato al rapporto qualità-prezzo.

Proprio perseguendo questo doppio obiettivo il club rossonero ha individuato un difensore adatto alle proprie esigenze: Jakub Kiwior, centrale possente che all’occorrenza può operare anche mediano di soli 22 anni in forza allo Spezia. Un investimento per il presente e soprattutto per il futuro su cui tanti pensavano il Diavolo avesse ormai già messo le mani. Ma le cose non stanno esattamente così.

Milan, su Kiwior arrivano anche Premier, Roma e Juventus

Già impegnato nel rinnovo di alcune stelle come Bennacer e Rafael Leao, a corto di uomini in difesa, il Diavolo difficilmente potrà stringere per Kiwior come in tanti avevano pensato già a gennaio. Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, infatti, non solo il club non ha ancora raggiunto un accordo con il giocatore come sostengono in tanti, ma la concorrenza sarebbe inoltre aumentata notevolmente.

Sarebbero interessate al centrale dello Spezia anche Roma e Juventus, oltre al Villarreal in Spagna e soprattutto a West Ham e Leicester City in Inghilterra. Questi ultimi due club in particolare avrebbero dalla loro la forza economica garantita dalla Premier League, e potrebbero quindi operare un sorpasso proprio sui rossoneri.

Il tweet di Schira ha già fatto il giro di centinaia di smartphone. Tutti i club citati avrebbero recentemente mandato i propri osservatori alle partite dello Spezia. Mossa a cui probabilmente seguiranno varie manovre di avvicinamento nei confronti di uno dei giovani più interessanti proposti da questo inizio di stagione in Serie A. La domanda però è una: Kiwior resterà in Italia o volerà all’estero? Potremmo scoprirlo presto.