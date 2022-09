Milan, salti di gioia per Pioli e i tifosi: l’accordo è pronto ad essere chiuso?

Il Milan reagisce al momento di magra dopo la sconfitta col Napoli. Salti di gioia per i tifosi e Pioli: accordo pronto ad essere chiuso.

La sconfitta contro il Napoli brucia e lascia qualche strascico nel morale del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri adesso sono chiamati a reagire, all’interno di questa sosta per le Nazionali che servirà agli uomini dell’ex Fiorentina per ricaricare le pile e ritrovare la giusta via per la lotta al vertice.

Lotta al vertice che servirà anche e soprattutto per limare i progetti e i piani futuri del Milan che verrà. Nonostante il mercato si sia chiuso almeno da un paio di settimane, la dirigenza rossonera non smette di programmare e lavorare per la formazione che verrà.

Programmazione che sta consentendo al Milan di Maldini e Massara di allestire una rosa di alto livello, che nell’ultimo anno gli ha portato in dote addirittura uno Scudetto. Programmazione che non passa solo dal fronte degli acquisti, ma in particolare anche da quello dei rinnovi.

Milan, rinnovo in vista per il pezzo da novanta: tutti i dettagli

Tema rinnovi che riguarda un pezzo da novanta come Ismael Bennacer. L’ex centrocampista di Arsenal ed Empoli è in scadenza nel 2024 e i contatti per il suo prolungamento contrattuale con il Milan sono tornati a farsi fitti. A riportarlo è l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, che spiega come l’algerino sia pronto a chiudere l’accordo che gli consentirà di estendere ulteriormente la propria permanenza all’ombra del Duomo.

Una bellissima notizia per Pioli e i tifosi del Diavolo: Bennacer è difatti uno dei nuovi punti fermissimi della formazione rossonera, il vero e proprio erede di Kessié in questa annata 2022-2023. L’ex Empoli era stato già vicinissimo a chiudere il proprio rinnovo con i lombardi nella scorsa primavera, salvo poi ritrattare al rialzo le proprie richieste dopo il cambio societario in casa Milan. Adesso la strada appare nuovamente in discesa.