Milan, sospiro di sollievo per Pioli: torna dopo la sosta

Il Milan si prepara per il rientro dopo la sosta delle nazionali e per Stefano Pioli arrivano notizie incoraggianti: le ultime sul giocatore rossonero.

Stefano Pioli si sta preparando al meglio per il rientro dopo la soste delle nazionali. Il Milan, infatti, sabato primo ottobre tornerà in campo contro l’Empoli. A tal proposito, allora, stanno arrivando notizie incoraggianti riguardo le condizioni di un giocatore in particolare. Ecco le ultime.

Il Milan, quindi, si sta preparando per rientrare dopo la sosta prevista per le Nations League. In gruppo, i giocatori non convocati dalle proprie nazionali stanno continuando ad allenarsi sotto la guida di Stefano Pioli.

Quest’ultimo, dopo il lungo stop che ha costretto l’attaccante a non poter dare una mano alla squadra, ora riceve novità rincuoranti. Buone notizie, infatti, stanno arrivando per quanto riguarda il rientro di Ante Rebic.

Milan, Pioli può sorridere per il match dopo la sosta: è sempre più vicino il rientro di Ante Rebic

Le ultime riguardanti le condizioni di Ante Rebic sono arrivate da parte de ‘La Gazzetta dello Sport’ con l’edizione odierna. Il croato manca dal campo dal 22 settembre per problemi alla schiena che l’hanno costretto a uno stop forzato. Pioli ora attende perciò con ansia solo il suo ritorno in gruppo.

Proprio sotto questo punto di vista, quindi, ‘La Gazzetta dello Sport’ ha fatto sapere che ci sono buone notizie in vista. L’attaccante prosegue il recupero e i segnali che stanno arrivando appaiono molto incoraggianti. L’ernia emersa settimane fa sta rientrando grazie a una terapia conservativa attuata. La data del rientro sembra essere ormai segnata: nel mirino c’è la gara contro l’Empoli.