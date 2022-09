Uefa, l’annuncio spiazza i tifosi: ufficiale, ora è tutto vero

In serata è arrivato un importante annuncio ufficiale da parte della Uefa che, però, ha spiazzato tanti tifosi

Quella di quest’anno è sicuramente una stagione particolare per tutte le squadre. I vari campionati, infatti, hanno cominciato almeno una settimana prima rispetto al passato. Questa scelta è figlia del primo Mondiale invernale della storia del calcio.

Il prossimo 20 novembre, infatti, con la gara tra il Qatar (paese ospitante) e Ecuador, comincerà la massima competizioni per le nazionali. Quella di quest’anno è un’anomalia che sta certamente influenzando le strategie dei club, anche perché quest’anno avranno una pausa invernale di quasi due mesi.

Il Mondiale in Qatar a novembre, tuttavia, non ha modificato solo l’andamento dei vari campionati, ma anche quelllo delle coppe europee. Le competizioni continentali, infatti, hanno una cadenza diversa quest’anno, visto che ora si disputano ogni settimana e non più ogni due. Nonostante questa cadenza così vicina, i tifosi non europei sono stati spiazzati da una notizia ufficiale.

Uefa, l’annuncio di Ceferin spiazza i tifosi: “La Champions non si giocherà in altri continenti”

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sulla possibilità di far disputare alcune gare di Champions League fuori dall’Europa: “Con tutto il rispetto per i media, è molto difficile immaginare che escano questo tipo di notizie. Non ne abbiamo mai discusso”.

Il numero uno della Uefa ha poi continuato il suo intervento: “Tuttavia alcuni media hanno scritto che questo accadrà, anche se non è mai stato menzionato. Andare a domandare direttamente ai dirigenti che gestiscono il calcio europeo. Se ci fosse la reale possibilità di del trasferimento delle gare di Champions League al di fuori dell’Europa lo saprei, mentre non so nulla a tale traguardo”.