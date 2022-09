Stangata Ronaldo, l’accusa: “Comportamento inappropriato”

Tempi difficili per Cristiano Ronaldo in Premier League, l’accusa per il portoghese è quella di comportamento inappropriato. Ecco cosa sta accadendo.

Uno dei nomi più discussi, nel calciomercato estivo, è stato sicuramente quello di Cristiano Ronaldo. Accostato anche nuovamente alla Serie A, specialmente negli ultimi giorni di mercato appunto. Per il portoghese però tutto si è tramutato in un nulla di fatto e, in ogni caso, i problemi sembrerebbero non voler finire. Ecco cosa sta accadendo.

Cristiano Ronaldo continua a lavorare con il Manchester United, dopo che non è riuscito a cambiare squadra nella scorsa sessione di mercato. Il suo malcontento, in diverse occasioni, è stato evidente.

Ma i problemi non sembrano avere fine per l’attaccante portoghese. Nel mirino, infatti, è ora tornato ad esserci un episodio in particolare che già quando è avvenuto ha fatto molto discutere. Per Ronaldo, adesso, potrebbe arrivare una stangata da parte della Federazione inglese proprio a causa del suo comportamento.

Cristiano Ronaldo e l’episodio con il bambino sugli spalti: arrivano le conseguenze, la decisione della Federazione inglese

L’episodio con cui Cristiano Ronaldo si è reso protagonista è stato quello che ha visto coinvolto anche un bambino autistico sugli spalti. Dopo la sconfitta arrivata contro l’Everton in Premier League. Il video che ha ritratto quanto accaduto, in quell’occasione, ha denunciato il comportamento del calciatore, facendo il giro del web.

Ronaldo, infatti, mentre lasciava il campo in preda alla rabbia dovuta al risultato, ha anche colpito sulla mano proprio quel bambino che dagli spalti lo stava riprendendo con il proprio cellulare. Dispositivo caduto a terra e rotto.

L’attaccante si è in seguito scusato ma, nonostante tutto, la Federazione inglese ha comunque deciso di accusarlo per: “Comportamento inappropriato“. Ora si attendono le conseguenze di quanto dichiarato ma la possibile decisione potrebbe essere quella di propendere per una squalifica per una o più giornate di campionato.