Calciomercato Roma, Mourinho perde pezzi: colpa della UEFA

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta di Gasperini, per la Roma di Mourinho è arrivata una brutta notizia in sede di calciomercato.

L’estate appena trascorsa per la Roma è stata molto positiva, considerando sia l’entusiasmo scaturito dal successo della Conference League che dai vari acquisti che si sono susseguiti nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato: da Dybala, passando per Celik, a Wijnaldum.

Tuttavia, dopo un ottimo inizio di campionato, tra le fila della squadra di José Mourinho qualcosa è andato storto. La Roma, infatti, è stata colpita prima dagli infortuni di Wijnaldum e di Zaniolo e poi ha cominciato ad inanellare qualche sconfitta sia nel nostro campionato che in Europa League.

In Serie A, infatti, la Roma è stata sconfitta dalla sorprendente Udinese e dall’Atalanta di Gasperini, mentre in Europa ha perso contro il Ludogorets. I giallorossi, inoltre, alla ripresa sono attesi da una gara molto difficile, visto che sfideranno l’Inter di Simone Inzaghi a San Siro. Tuttavia per José Mourinho a causa della Uefa è arrivata un’altra brutta notizia.

Calciomercato Roma, Mourinho dovrà dire addio a El Shaarawy per via della sanzione Uefa

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, infatti, il rinnovo di Stephan El Shaarawy è sempre più improbabile proprio per via della sanzione della Uefa sul mancato rispetto del fair play finanziario dal 2018 al 2022.

La Roma, infatti, è costretta ad abbattere il proprio monte ingaggi per evitare di non rispettare le indicazioni date dall’organo che gestisce il calcio europeo. Oltre a El Shaarawy anche Coric e Bianda (entrambi fuori rosa) dovrebbero lasciare la squadra guidata da José Mourinho.