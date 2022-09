Juventus, batosta pesante: è ufficiale, Agnelli spiazzato

La Juventus sta avendo diverse difficoltà in questo inizio di stagione. Numerosi problemi sia per Agnelli che per Allegri.

La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo un’annata molto complicata. La squadra fatica a crescere e ottenere risultati nonostante una campagna acquisti dl alto livello. Zero punti nel girone di Champions e diverse debacle in campionato hanno portato tanti dubbi attorno alla società bianconera.

Il futuro di Allegri non è cosi sicuro e la recente sconfitta contro il Monza neo promosso ha ulteriormente allarmato la società. Di questo passo anche la classifica rischia di peggiorare ulteriormente e quindi, al rientro dalla sosta, le prossime gare saranno molto importanti per il futuro del tecnico.

Una delle poche note liete di questa stagione è il giovane centrocampista Fabio Miretti. Allegri ha lanciato il giocatore, complici diverse assenze nel reparto, e il talentuoso calciatore ha risposto con prestazioni di ottimo livello. Nelle ultime ore è arrivata però un’altra pessima notizia per il club bianconero.

Juventus, si ferma anche Miretti

Con Pogba fermo fino al 2023, giocatori come Chiesa assenti da tempo e la squalifica di Di Maria, il club bianconero rischia di perdere anche Miretti. Il giocatore si è infortunato con la maglia dell’Italia Under 21 ed ora c’è attesa per conoscere meglio le sue condizioni fisiche. Preoccupazione totale in casa bianconera.

Miretti ha riportato, dopo una botta in allenamento, un trauma alla caviglia destra e le sue condizioni sono tutte da valutare. Nelle prossime ore dovrebbero esserci ulteriori aggiornamenti e la Juve potrebbe cosi valutare i tempi di recupero. Ennesima tegola per la squadra di Allegri, ormai da oltre un anno, alle prese costantemente con gli infortuni.