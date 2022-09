“È frustrante”: Milan, il messaggio di Giroud preoccupa i tifosi

Dopo la sconfitta del Milan contro il Napoli, Giroud ha lanciato un messaggio che sta facendo preoccupare i tifosi.

Il Milan prima della sosta è uscito dallo scontro diretto con il Napoli con il risultato di 1-2, ma la squadra di Stefano Pioli ha comunque dimostrato un’altra la sua forza. I rossoneri, infatti, contro i partenopei hanno colpito due traverse ed hanno obbligato Alex Meret a compiere almeno due interventi molto importanti.

Lo stesso Paolo Maldini, nel corso del Festival dello Sport organizzato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Questa squadra è più forte dell’anno scorso, almeno secondo il mio parere. Noi partiamo per vincere, siamo i campioni in carica e questa responsabilità non ci deve spaventare”.

Tra i protagonisti di questo Milan così forte bisogna sicuramente inserire Olivier Giroud. Il centravanti, dopo i gol decisivi dell’anno scorso per la vittoria dello Scudetto, anche in questo campionato ha segnato contro le big: Inter e Napoli. Tuttavia per il francese è un momento d’incertezza.

Milan, il messaggio di Giroud a Deschamps sulla convocazione al prossimo Mondiale: “E’ frustrante questa incertezza”.

Giroud, infatti, non è ancora sicuro di partecipare con la Francia al prossimo campionato del Mondo. Lo stesso giocatore del Milan ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Telefoot’: “Sono a disposizione del mister, sono al fianco ai miei compagni. Se l’allenatore dovesse decidere che avrà bisogno di me, io ci sarò. Lo sa come la penso. Se è frustrante questa incertezza? Sì, ma è sempre il campo ad avere la precedenza”.

Anche Deschamps si è soffermato sul destino di Giroud prima della gara contro l’Austria, dove tra l’altro il giocatore del Milan ha anche segnato il secondo gol transalpino. Ecco le parole del CT: “Tutto è possibile. Olivier ha il sostegno di tutti, ma sa che nella Francia ci sono delle gerarchie da rispettare”.