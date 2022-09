“Che smetta!”: Cassano senza filtri, stavolta l’obiettivo fa discutere tutti

L’ex calciatore di Inter e Milan Antonio Cassano recentemente è stato spesso criticato per dichiarazioni e frasi abbastanza sorprendenti.

L’ex calciatore pugliese Antonio Cassano può essere senza dubbio annoverato tra i giocatori più talentuosi della storia recente del nostro calcio. Attualmente ‘Fantantonio’ è noto al mondo social per il suo ruolo nella trasmissione Twitch Bobo Tv e per le sue spesso, sorprendenti, dichiarazioni.

L’ex giocatore di Inter e Milan è intervenuto nelle ultime ore nel podcast di Fedez Muschio Selvaggio ed ha parlato di Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d’Oro sta vivendo un momento difficile e sicuramente non tra i migliori della sua carriera. Attualmente Cristiano è addirittura una riserva del Manchester United.

Cassano ha parlato di Ronaldo, realizzando un paragone con il grande rivale, la stella del PSG Lionel Messi. Antonio ha chiarito: “Ho grande rispetto per Cristiano Ronaldo, ma non mi piace come giocatore”. Non è la prima volta che l’ex talento azzurro ‘disprezza’ in parte i risultati ottenuti dal portoghese.

Cassano: “Cristiano Ronaldo deve smettere”

Ronaldo vive un momento difficile sia con il club che con la Nazionale ed ad un certo punto Cassano insorge: “A un certo punto uno come Ronaldo deve volersi bene, deve chiudere baracca. Ha vinto tutto, è stato un fenomeno ed ha guadagnato, ma ora basta. Che smetta!”.

Cassano ha invece avuto parole al miele per la stella argentina Lionel Messi, da sempre tra gli idoli del giocatore: “Messi è come Maradona, lui ha fatto tanti sacrifici ed ha dovuto sopportare, fin dall’infanzia, importanti problemi fisici. E’ eccezionale”. Sia Messi che Ronaldo sono verso la fine della propria carriera ma l’ex azzurro ha un pensiero totalmente diverso per le due stelle.