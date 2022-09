Inter, salti di gioia per Inzaghi: la notizia fa esultare anche i tifosi

Per Simone Inzaghi una buona notizia nel momento più difficile da quando l’anno scorso è subentrato a Conte sulla panchina dell’Inter

Inter con il fiato sospeso per il futuro di Milan Skriniar. Il centrale slovacco è arrivato nell’ultimo anno di contratto e il suo rinnovo appare ogni giorno più difficile, complice l’inserimento del PSG, disposto a tornare alla carica pure nel mese di gennaio, alla riapertura del calciomercato.

Per Simone Inzaghi però non sono soltanto cattive notizie. L’allenatore nerazzurro può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Nel momento più delicato della stagione il tecnico ha ricevuto novità confortanti dallo staff medico. Romelu Lukaku nella giornata di ieri si è sottoposto a nuovi esami.

Simone Inzaghi, nel momento più difficile da quando è diventato allenatore dell’Inter, può consolarsi con le ultime informazioni provenienti dallo staff medico. Nella giornata di ieri, infatti, Romelu Lukaku ha svolto una visita di routine per valutare le sue condizioni in seguito alla distrazione dei flessori della coscia sinistra.

Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’esito degli accertamenti è stato positivo. L’attaccante belga vede il rientro ma in casa nerazzurra si preferisce procedere con prudenza, considerata la sua importanza nella prima linea dell’Inter. Nella giornata di domani dovrebbe tornare in gruppo e a quel punto si deciderà il piano di rientro.

Se le sensazioni saranno positive, allora l’attaccante belga tornerà titolare al centro dell’attacco già nella sfida con la Roma. Altrimenti si attenderà ancora. Al momento pertanto la sua presenza dal primo minuto contro la squadra di José Mourinho, a un mese di distanza dall’infortunio, rimane in dubbio.